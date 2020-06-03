У Парижі десятки тисяч людей вийшли на акцію проти поліцейського свавілля

У Парижі близько 20 тисяч людей взяли участь в акції протесту присвячену пам'яті Адами Траоре, вбитого під час арешту 2016 року. Між демонстрантами і поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє CNA.

«У вівторок в Парижі відбулися зіткнення між поліцією і демонстрантами після того, як близько 20 тисяч осіб кинули виклик забороні на мітинг (на тлі коронавірусу - ред.) у зв'язку зі смертю темношкірого чоловіка в 2016 році під вартою», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники використовували гасла американського протестного руху «Black Lives Matter», закликаючи до справедливості для Адами Траоре.

Напередодні акції старша сестра Траоре Асса звернулася до людей. «Сьогодні ми говоримо не лише про боротьбу сім'ї Траоре. Це боротьба за всіх. Коли ми боремося за Джорджа Флойда, ми боремося за Адаму Траоре», - сказала вона.

Зіткнення виникли біля головної кільцевої дороги міста - демонстранти почали кидати в поліцейських каміння, ті у відповідь стали стріляти гумовими кулями. Деякі протестувальники палили сміттєві баки, велосипеди і скутери, щоб встановити на вулицях палаючі барикади.

Акція в Парижі натхненна протестами в США через загибель афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один із поліцейських під час затримання притиснув його голову до асфальту, надавав коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.

Фото: АА