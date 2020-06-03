Від коронавірусу в світі одужали більше трьох мільйонів осіб

Станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 452 390 випадків коронавірусу, зокрема 3 066 696 осіб одужали і 382 479 загинули.

Про це свідчать дані Worldometer.

За нову добу в світі було зареєстровано 11 108 нових випадків коронавірусу, з них 4 065 в Пакистані (80 463 всього), 3 891 в Мексиці (97 326 всього) і 1 569 у Бразилії (558 237 всього), також понад 400 виявлено в Болівії та Індії.

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Серед 629 нових летальних випадків 470 припадає на Мексику, 67 на Пакистан і більше 30 на Болівії і Бразилії.

У США на сьогодні зареєстровано 1 881 205 випадків, з них 108 059 летальних і 645 974 випадків одужання.