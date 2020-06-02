Від коронавірусу в світі померли щонайменше 127 журналістів

Протягом трьох місяців з початку пандемії хвороби Covid-19 понад 127 журналістів померли у 31 країні світу.

Про це повідомляє журналістська асоціація Press Emblem Campaign.

"Понад 127 журналістів померли внаслідок пандемії коронавірусу протягом трьох місяців у 31 країні - найбільше в країнах Латинської Америки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, перший зафіксований організацією випадок смерті журналіста від коронавірусу стався 21 березня. У віці 59 та 78 років померли два відомих спортивних репортери з Іспанії.

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Згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.

Фото: CTK Photo