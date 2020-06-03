Похорон Джорджа Флойда оплатить легендарний боксер Мейвезер - ЗМІ

Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер оплатить витрати на похорон Джорджа Флойда, який помер після жорстокого затримання поліцією в Міннеаполісі.

Про це повідомляє ESPN.

«Він, мабуть, розлютиться через те, що я говорю це. Але він напевно заплатить за похорон», - заявив представник Мейвезера Леонард Еллербі.

За його словами, колишній боксер зв’язувався з цього приводу з сім’єю афроамериканця, чия смерть спровокувала масові акції протесту в США, і отримав згоду на свою пропозицію.

Еллербі наголосив, що колишній боксер у цьому випадку не прагне до самореклами і волів би промовчати про свій вчинок.

Нагадаємо, на рахунку 43-річного американця Флойда Мейвезера у професійній боксерській кар’єрі - 50 боїв (і 50 перемог).

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові заворушення. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.



Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда, яка сталася в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з копів притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло, унаслідок чого Флойд невдовзі помер.