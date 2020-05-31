Протести у США: поліція арештувала близько 1400 осіб у 17 містах

Поліція в США заарештувала близько 1400 осіб у 17 містах країни під час акцій протесту на фоні смерті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє АР.

«З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах США, оскільки тривають акції протесту проти смерті Джорджа Флойда», - йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунком арештів, яке провело видання, з четверга було заарештовано принаймні 1383 людини. Фактичне число може бути вищим, оскільки протести тривають.

Як повідомлялося, хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні афроамериканець помер.

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ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі було оголошено надзвичайний стан і запроваджено комендантську годину.

Фото: DAVID JOLES/STAR TRIBUNE