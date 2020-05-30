У Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести

У Міннеаполісі та сусідньому місті Сент-Пол через протести проти насильства з боку поліцейських, що виникли після смерті затриманого афроамериканця Джорджа Флойда, запровадили комендантську годину.

Про це повідомив губернатор штату Міннесота Тім Волз у Twitter.

"Національна гвардія Міннесоти та місцева поліція працюють на місці у зв'язку з інцидентом з поліцейськими у Міннеаполісі. Я закликаю мешканців дотримуватися комендантської години, що розпочинається о 20 годині", - зазначив губернатор.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До Мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

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ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів у США.

Фото: СNN