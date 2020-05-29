Штати припиняють відносини з ВООЗ – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це він сказав у п'ятницю під час брифінгу в Трояндовому саду Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми деталізували реформи, які вона (ВООЗ – ред.) повинна була здійснити, і які вимагали її безпосередньої участі. Однак вони відмовилися діяти. Оскільки вони не змогли реалізувати нагальні й потрібні реформи, ми сьогодні припиняємо наші відносини із ВООЗ та спрямуємо ці кошти на інші глобальні й дійсно невідкладні потреби у сфері охорони здоров'я", - заявив Трамп.

Читайте також: Штати планують створити свій аналог ВООЗ

У цьому зв'язку президент також звинуватив ВООЗ у тому, що вона перебуває під "тотальним контролем" Китаю попри те, що частка внесків Пекіна становить менш як $40 мільйонів щороку, в той час як США, за словами Трампа, сплачують $450 мільйонів.

Нагадаємо, нинішній глава Білого дому й раніше висловлював недовіру ВООЗ та звинувачував її у невірному інформуванні щодо поширення коронавірусу, а також у підігруванні владі Китаю, який намагався приховати правдиву інформацію з самого початку.

Фото: Білий дім