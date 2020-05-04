Трамп: США даремно платили ВООЗ $450 мільйонів на рік

Трамп: США даремно платили ВООЗ $450 мільйонів на рік

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров’я за те, що вона «не впоралася з пандемією коронавірусу».

Про це повідомляє Foxnews із посиланням на заяву Трампа під час недільної пресконференції

«ВООЗ виявилася катастрофою. США даремно платила організації 450 мільйонів доларів на рік, в той час як Китай – лише 38 мільйонів. Проте ВООЗ виявилася більш політизованою, ніж усі наші лідери до того. ВООЗ пропустила кожен виклик», - заявив Трамп.

Таким чином, наголосив Трамп, ВООЗ фактично захищала інтереси КНР, яка, за словами американського президента, «відповідальна» за поширення коронавірусу.

Читайте також: На розробку вакцини проти COVID-19 можуть піти роки – глава МОЗ Німеччини

Президент США раніше заявляв, що розглядає декілька варіантів «відповідальності» Китаю за пандемію.

Як повідомлялося, станом на 4 травня число випадків коронавірусу в США є найбільшим у світі - 1 118 384.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-