В Ізраїлі запобігли масштабній кібератаці на систему водопостачання

В Ізраїлі минулого місяця запобігли масштабній кібератаці на систему водопостачання.

Про це повідомляє AP.

"Голова Служби кіберзахисту Ізраїлю офіційно визнав, що країна минулого місяця запобігла великій кібератаці проти системи водопостачання, що мала на меті спричинити колапс ключової інфраструктури держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Голова Служби кіберзахисту Ігаль Унна, хакери намагалися встановити контроль над системою хлорування резервуарів з водою, що призвело б до катастрофічних наслідків. Він припускає, що зловмисники хотіли отруїти питну воду, змінивши пропорції хімікатів для її очищення.

На його думку, атака була спланована не заради фінансової вигоди.

"Це була атака на Ізраїль та національну безпеку Ізраїлю, а не заради фінансової вигоди", - заявив Унна.

Нагадаємо: тиждень тому хакери атакували дослідні центри країни, які працюють над вакциною проти коронавірусу. На цих сайтах були розміщені антиізраїльські відео та повідомлення івритом і ламаною англійською. При цьому зловмисники не намагалися отримати доступ до інформації про дослідження або вакцину, а просто хотіли завадити роботі науковців.