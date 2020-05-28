Лоукостер EasyJet скоротить третину персоналу через пандемію
Укрінформ
Британський лоукостер EasyJet планує скоротити третину своїх працівників та зменшити парк літаків.
Про це повідомляє SkyNews.
"EasyJet планує скоротити до 4500 своїх робочих місць та зменшити авіапарк в зв’язку з колапсом авіаперевезень внаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Раніше British Airways і Ryanair оголосили про серйозні втрати робочих місць у відповідь на пандемію COVID-19.
Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен заявив: "Ми розуміємо, що зараз дуже важкі часи, і нам доводиться приймати дуже важкі рішення, які вплинуть на наших людей, але ми хочемо захистити якомога більше робочих місць в довгостроковій перспективі".
Лоукостер EasyJet офіційно поновить авіаперельоти з 15 червня: всі пасажири та члени екіпажу змушені будуть носити захисні маски.