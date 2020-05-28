У Бельгії позитивна статистика: за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб

Протягом доби у Бельгії госпіталізовано 47 нових пацієнтів з COVID-19, водночас 107 людей виписали після одужання.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство здоров’я Бельгії повідомляє у четвер видання The Brussels Times.

«За минулі 24 години 257 людей в Бельгії отримали позитивні тести на коронавірус, це довело загальну кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії до 57 849. До лікарень з діагнозом COVID-19 були госпіталізовані 47 людей, 107 були виписані. Загальна кількість пацієнтів, що одужали в період з 15 березня, становить 15 572», - йдеться у публікації.

Зазначається, що протягом доби в Бельгії помер 31 пацієнт з коронавірусом, а загальна кількість летальних випадків сягнула 9 388-ми.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.