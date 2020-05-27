У Бельгії за добу одужали вчетверо більше пацієнтів, ніж госпіталізували нових

У Бельгії за добу госпіталізували в чотири рази менше пацієнтів з коронавірусом, ніж виписали після одужання, при цьому загальна кількість інфікованих з початку пандемії продовжувала зростати та сягнула показника у 57 592 особи.

Про це у середу повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«Протягом минулих 24 годин позитивні тести на коронавірус виявлені ще у 137 людей, що довело загальну кількість випадків з початку пандемії до 57 592. За цей час з цим діагнозом були госпіталізовані 36 пацієнтів, в той час як 145 були виписані з лікарень після одужання. Загальна кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Бельгії становить 1 128 осіб, з них 220 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Федерального міністерства здоров’я, на яке посилається видання, загальна кількість пацієнтів, які були виписані з лікарень після одужання від коронавірусу у період з 15 березня поточного року на сьогодні становить 15 465 осіб.

Водночас протягом доби від наслідків вірусу в Бельгії померли ще 36 людей, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби до 9 364 осіб.

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