США поновлюють санкції проти всіх об'єктів іранської ядерної програми

"Сьогодні я оголошую про скасування виключень із режиму санкцій, що охоплюють усі ядерні проєкти Ірану, пов'язані зі Спільним всеохоплюючим планом дій (іранською ядерною програмою – ред.)", - заявив державний секретар США.

Він уточнив, що ці обмеження наберуть чинності через 60 днів. Цей термін, за його словами, забезпечить можливість іноземним компаніям та організаціям вийти з іранських ядерних проєктів.

Водночас, американська сторона продовжить на 90 днів виключення для взаємодії іноземних компаній з іранським атомним об'єктом у Бушері з метою збереження достатнього рівня безпеки на ньому.

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Крім того, Помпео оголосив про введення санкцій проти двох керівників Організації з питань атомної енергії Ірану. У цьому зв'язку американська сторона пов'язує іранську організацію зі спробами поширити зброю масового знищення.

Як повідомлялося, США вийшли з іранської ядерної угоди в травні 2018 року. Водночас, інші учасники домовленості виступили за продовження дії угоди.