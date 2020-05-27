Качинський: Президентські вибори у Польщі мають відбутися не пізніше 28 червня

Останнім можливим терміном президентських виборів, згідно з конституцією Польщі, є 28 червня.

Про це під час спільної пресконференції лідерів партій, що входять до правлячої Об’єднаної правиці, заявив лідер “Права і Справедливості” (PiS) Ярослав Качинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Останнім терміном, який дозволив би, щоб 6 серпня був обраний і склав присягу президент, є 28 червня”, - заявив Качинський.

За його словами, усі інші заяви опозиційних політиків про необхідність проведення виборів у пізніші терміни суперечать конституції і служать виключно партикулярним політичним інтересам окремих сил, а не країні в цілому.

Він підкреслив, що позиція лідерів Об’єднаної правиці є однозначною: вибори буде проведено вчасно.

Лідер партії “Порозуміння” Ярослав Говін наголосив, що опозиція повинна припинити “грати інтересами Польщі” заради своїх вузькопартійних інтересів.

Як відомо, президентські вибори в Польщі не відбулися 10 травня через пандемію коронавірусу. За інформацією Державної виборчої комісії РП, вибори не було проведено у зв’язку з “неможливістю голосування за кандидатів”. У світлі права це прирівняно до відсутності можливості голосування у зв’язку з браком кандидатів.

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Сейм Польщі 12 травня ухвалив новий закон про цьогорічні вибори та направив його до Сенату, де триває розгляд. документа. Напередодні під час спільного засідання трьох комісій Верхньої палати парламенту внесено поправку щодо перенесення виборів на період після 6 серпня.

Як відомо, каденція президента Анджея Дуди завершується 6 серпня.

За останніми соцопитуваннями, станом на сьогодні найбільші шанси на перемогу має чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує Об'єднана правиця. За вихід до другого туру боротимуться кілька кандидатів. Зокрема, йдеться про представника ліберальної Громадянської коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського та незалежного кандидата Шимона Головню.

Фото: PAP, Fot: Leszek Szymański