Російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення літака США

Винищувачі ВПС РФ втретє за два місяці здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака Військово-морського флоту США P-8A над міжнародними водами у Середземному морі.

Про це повідомляється на сайті Шостого флоту США.

«26 травня 2020 року літак ВМС США P-8A виконував політ у східній частині Середземномор'я над міжнародними водами і був перехоплений двома російськими літаками Су-35 протягом 65 хвилин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався втретє за два місяці.

«Перехоплення було визначене як небезпечне і непрофесійне, тому що російські пілоти одночасно зайняли близьку позицію з обох боків P-8A, обмежуючи його здатність до безпечного маневрування. Ці непотрібні дії пілотів російських Су-35 несумісні з хорошою льотною підготовкою і міжнародними правилами польотів і поставили під загрозу безпеку обох сторін… Такі дії збільшують імовірність зіткнення у повітрі», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що оскільки російські літаки діяли у міжнародному повітряному просторі, такі дії є безвідповідальними.

«Ми очікуємо дій згідно з міжнародними стандартами, встановленими для того, щоб забезпечити безпеку і попередити нещасні випадки, включно з угодою INCSEA від 1972 року», - зазначає 6-й флот.

Фото: Шостий флот США