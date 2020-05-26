Чорногорія у червні відкриє кордони для громадян дев'яти країн

Чорногорія на початку червня відкриє кордони для 9 країн, які відповідають критеріям національного Інституту громадського здоров'я.

Про це заявив чорногорський прем’єр Душко Маркович, повідомляється на офіційній сторінці уряду країни у Twitter

«У перші дні червня очікується відкриття кордонів для країн, які відповідають належним епідеміологічним критеріям. На цей момент мова йде про Хорватію, Словенію, Австрію, Німеччину, Польщу, Чехію, Угорщину, Албанію, Грецію. Це підтримає нашу туристичну галузь», - зазначив Маркович.

Зазначається, що уряд не передбачає проведення для туристів жодних спеціальних медичних тестів. Усі вони натомість «отримають чіткі вказівки» про те, що їх чекає в Чорногорії одразу при в’їзді у країну.

Варто зауважити, що в МЗС Сербії той факт, що в цьому списку країн відсутня Сербія, назвали вже «політично вмотивованим рішенням». Сама ж Сербія наразі повністю дозволяє громадянам Чорногорії в’їзд на свою територію. В цьому контексті цікавий той факт, що громадяни Сербії традиційно становлять левову частку туристів, які відпочивають на чорногорському узбережжі. Проте жодної офіційної ноти протесту Белград чорногорській владі наразі не подавав.

Читайте також: Чорногорія наприкінці травня відкриє кордони для туристів

Як відомо, наступного тижня в Чорногорії буде значно послаблені карантинні обмеження, зокрема, буде відновлена робота дитячих садків, кінотеатрів та театрів.

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про повну відсутність на її території випадків коронавірусу.