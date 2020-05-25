Що дає Україні статус спостерігача в Комітеті з охорони здоров’я ЄС?

Українців залучатимуть до роботи в євроінституціях і після епідемії, переконаний Посол Микола Точицький

Після того, як європейці заявили про залучення України до роботи в якості спостерігача в Комітеті з охорони здоров’я Європейського Союзу, і ця інформація була підтверджена міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, у нашого Агентства, втім, як і у тисяч українських громадян, з’явилося багато питань щодо цієї події.

Яким чином в умовах пандемії COVID-19 Україні, де факто, вдалося долучитися до роботи Комітету ЄС, який є серед головних антикризових інструментів Євросоюзу. Хто це ініціював, що це дає Україні, і як розвиватимуться події після того, як епідемія коронавірусу із прямої загрози перетвориться лише на факт історії?

На ці питання Укрінформу відповів Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький:

- Хотів би одразу розпочати з головного: участь України як спостерігача в Комітеті з питань безпеки здоров’я ЄС є важливою можливістю для нашої держави долучитися до практичної діяльності робочих органів ЄС – обмінюватись досвідом, обговорювати плани та ефективно координувати дії з нашими європейськими партнерами. Окрім того, це своєрідне визнання належності заходів, які вживаються нашою державою з метою протидії поширенню пандемії.

Микола Точицький

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЗДОРОВЯ ЄС – ІНСТРУМЕНТ КООРДИНАЦІЇ

Тепер зупинимось детальніше на тому, як власне працює Комітет та як відбувався розвиток нашої співпраці з ЄС на цьому напрямі.

У рамках роботи Комітету з питань безпеки здоров’я ЄС обговорюються заходи в сфері громадського здоров’я, епідеміологічного захисту та міжнародного співробітництва. До його складу входять по одному представнику від держав-членів, очолює та забезпечує роботу Комітету Європейська Комісія, а саме – Генеральний директорат ЄК з питань здоров'я та харчової безпеки (DG SANTE).

Європейська Комісія, маючи мандат у сфері громадського здоров’я, представляє напрацьовані рішення, рекомендовані практики та презентує розроблені механізми координації зусиль держав-членів.

У статусі спостерігачів у роботі Комітету беруть участь представники Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Сербії та Туреччини. В квітні поточного року Європейською Комісією було прийнято політичне рішення про надання статусу спостерігача країнам Західних Балкан. Як правило, держави-члени представлені керівниками окремих структурних підрозділів міністерств охорони здоров’я, директорами центрів координації реагування на загрози громадському здоров’ю або центрів громадського здоров’я.

У контексті боротьби з пандемією коронавірусу Комітет з питань безпеки здоров’я ЄС є ключовим органом Євросоюзу для координації заходів реагування, протидії та обміну інформацією щодо поточних ризиків у поширенні COVID-19. Країни обмінюються актуальними даними про поширення вірусу, практикою протидії, організаційними та медичними заходами стримування, медичними протоколами.

З початку спалаху COVID-19 в Європі Комітет зустрічається щотижнево у форматі відеоконференції, в той час як зазвичай зустрічі відбуваються двічі на рік. Засідання мають закритий характер.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В КОМІТЕТІ ЄС ТРИВАТИМЕ Й ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

Переконаний, що будь-яка криза – це не лише проблеми та виклики, це також і нові можливості. Тому від самого початку пандемії коронавірусу ми почали шукати нові можливості – як ми можемо посилити нашу співпрацю з ЄС та допомогти одне одному подолати цю безпрецедентну кризу.

Регламентом Комітету з питань безпеки здоров’я ЄС передбачено можливість голови Комітету надавати статус спостерігача представникам третіх країн, коли це відповідає інтересам ЄС.

За результатами консультацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та єврокомісара з питань кризового менеджменту ЄС Янеза Ленарчича, наше Представництво (України при ЄС – ред.) порушило питання про надання Україні статусу спостерігача на робочому рівні. Ми підготували відповідні рекомендації для Уряду, вдалося також отримати підтримку від наших європейських партнерів. Позитивному рішенню також сприяло обговорення такої можливості під час низки контактів на рівні прем’єр-міністра України.

У травні головуючі в Комітеті DG SANTE прийняли до уваги запит України щодо надання статусу спостерігача. Після успішного голосування в рамках Комітету ЄС Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідне запрошення.

Важливо, що участь українських представників у роботі комітету з питань охорони здоров’я не обмежуватиметься рамками пандемії COVID-19 і триватиме й після її завершення.

ЄС ДЛЯ ПАРТНЕРІВ: СОЛІДАРНІСТЬ І ДОПОМОГА

Окрім того, хотів би також підкреслити підтримку Євросоюзу для України й за іншими напрямами у розбудові системи охорони здоров’я та протидії COVID-19.

У цьому контексті Програма солідарності ЄС з країнами Східного партнерства щодо COVID-19 (EU COVID-19 Solidarity Programme) передбачає загальне фінансування шести країн Східного партнерства на суму 40 мільйонів євро. Вона складається з двох головних частин.

Перша – це програма підтримки охорони здоров’я на суму 30 мільйонів євро, яка проводиться ВООЗ для допомоги урядам у здійсненні ефективної та скоординованої реакції на COVID-19. У цих рамках Україна отримає 15 млн євро, що будуть витрачені ВООЗ на закупівлю персональних захисних засобів та медичного обладнання, а також для посилення стійкості системи охорони здоров'я в більш довгостроковій перспективі.

Другий напрям – це надання грантів організаціям громадянського суспільства в країнах Східного партнерства на суму 10 млн євро. Це дозволить пом'якшити вплив пандемії на здоров'я та соціально-економічний добробут населення, особливо найбільш вразливих груп та осіб. Очікується, що Україна отримає фінансування у розмірі 4 млн євро.

Ще одна частина Програми солідарності ЄС з країнами Східного партнерства щодо COVID-19 – це Ініціатива ЄС з питань охорони здоров’я (EU Initiative on Health Security) (2020-2024 рр.). Вона передбачає фінансування 6 млн євро для комплексного проєкту, орієнтованого на всі країни політики сусідства (включаючи Північну Африку). Реалізуватиме проєкт Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

Згадана ініціатива матиме більш тривалий фокус, сприятиме розбудові стійкої системи виявлення епідеміологічних загроз, забезпечить обмін досвідом та посилить транскордонну співпрацю. Планується створення ефективної мережі національних центрів виявлення та оцінки загроз, навчання спеціалістів, підтримка впровадження європейських стандартів та практик. Від України в цій ініціативі ЄС бере участь Центр громадського здоров'я МОЗ України.

ЄС СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ УКРАЇНИ

Як ми знаємо, ЄС планує профінансувати Проєкт розбудови спроможності системи охорони здоров’я України, вартістю 3 млн євро. Наразі деталі цього проєкту узгоджуються Європейською Комісією з представниками ВООЗ.

Метою проєкту стане підтримка впровадження реформ у галузі охорони здоров'я та сприяння покращенню стану здоров'я населення України. Проєкт включатиме розбудову спроможності міністерства охорони здоров'я, навчання співробітників тощо.

Підсумовуючи, можу впевнено сказати, що криза коронавірусу вкотре продемонструвала – Європейський Союз залишається нашим найближчим партнером і другом. Ми високо цінуємо таку підтримку України.

Відповіді отримав

Дмитро Шкурко, Брюссель