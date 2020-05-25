Друге нашестя COVID-19, чого нам чекати?

За більшістю прогнозів, коронавірус повернеться, і людство має бути готовим

Експерти попереджають: якщо сьогодні не втримати поширення епідемії COVID-19 під контролем, її друга хвиля може завдати восени-взимку куди страшніший удар, аніж навесні. Тому урядам країн потрібно спромогтися його пом'якшити.

За останніми даними Worldometer, на день 24 травня кількість хворих на COVID-19 становить понад 5,4 млн осіб. При цьому понад 2,2 млн одужали, близько 344 тисячі померли. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях. Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (понад 1,6 млн). На другому місці Росія, де понад 326 тисяч хворих. Останньою в трійці «лідерів» опинилася Бразилія – близько 311 тисяч хворих.

СУМНЕ ПРОРОЦТВО АНГЛОСАКСІВ

Американський вчений, колишній керівник державної програми США з виготовлення вакцини Рік Брайт під час надання свідчень у Конгресі щодо протидії пандемії COVID-19 у країні застеріг владу щодо «закриття вікна можливостей» ефективного протистояння кризі. «Якщо не поліпшити планування, то зима 2020 року може стати однією з найбільш похмурих у сучасній історії», – наголосив Брайт, додавши, що час для вирішення проблеми плине, оскільки вірус швидко поширюється всюди.

Рік Брайт / Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

На його переконання, небезпека коронавірусу полягає не тільки в тому, що він забирає людські життя, а й у тому, що він чинить руйнівну дію на суспільство. Отже, громадськості потрібно говорити правду, а не повідомляти інформацію, «відфільтровану з політичних міркувань». «Ми повинні розуміти, з чим ми боремося. У нас найкращі вчені в світі – треба дозволити їм взяти на себе лідируючу роль», – йдеться в заяві Брайта. За його словами, хоча і страшно визнавати масштаби проблеми, з якою зіткнувся світ, той факт, що восени буде новий спалах COVID-19, поза всякими сумнівами. «Це набагато перевершить складності, які представляє сезонний грип, і покладе безпрецедентне навантаження на нашу систему охорони здоров'я», – прогнозує вчений.

Якщо сьогодні не втримати під контролем епідемію COVID-19, її друга хвиля може завдати майбутньою зимою куди страшніший удар, тому урядам конче потрібно його пом'якшити, переконані й у Великій Британії. З таким попередженням виступив головний радник британського уряду з питань медицини Кріс Вітт, намагаючись переконати суспільство, що подібний сценарій виглядає більш ніж правдоподібним. Поширення другої хвилі COVID-19, за розрахунками британських вірусологів, буде більш стрімким, ніж те, що відбувається нині. З урахуванням небезпечної перспективи британці рекомендують не поспішати з виходом із карантину і тримати епідемію під контролем усі наступні місяці. «Тут немає простих рішень. COVID-19 дуже далекий від завершення, і його викорінення технічно неможливе на сьогодні», – додав Кріс Вітт.

Кріс Вітт / Фото: Pippa Fowles/Crown Copyright/10 Downing Street

А ЩО ЄВРОСОЮЗ?

Тиждень тому представники Єврокомісії заявили, що найближчим часом у країнах Євросоюзу може початися друга хвиля поширення коронавірусної інфекції нового типу. Незважаючи на це, країни поступово послаблюють карантинні заходи й навіть говорять про відкриття кордонів. Заява Єврокомісії базується на результатах дослідження Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), співробітники якого моделюють різні можливі сценарії розвитку пандемії. Науковці переконані, що нові спалахи захворювання можуть початися, навіть якщо поточні показники контролюються.

Перспектива другої хвилі коронавірусної інфекції в Європі вже не є теоретичною, і питання в тому, коли саме вона буде і наскільки великою. Про це зокрема, напередодні заявила глава ECDC Андреа Аммон в одному з інтерв’ю. «Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення, показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим… Вірус – навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні й лютому. Я не хочу малювати картину кінця світу, але я думаю, що ми повинні бути реалістами. Що зараз не час повністю розслаблятися», – підкреслила Аммон.

Андреа Аммон / Фото: ECDC

Вона наполягає на тому, що друга хвиля не буде неминуче катастрофічною, якщо люди дотримуватимуться правил і дистанції.

На користь її думки свідчить і статистика. Зокрема, у Німеччині, Франції, Іспанії та Італії рівень передачі вірусу коливається у рамках критичного значення. Показник підтверджує, що кожен інфікований пацієнт за час хвороби заражає більше однієї людини. Натомість епідемія може затухати самостійно лише за умови, коли цей показник становить менше одного. Послаблення карантинних заходів посилює поширення епідемії, переконані вчені й радять вибірково підходити до скасування обмежувальних заходів.

При цьому в європейських країнах – залежно від регіонів – поступово відкриваються не тільки виробництва і магазини, а й місця громадського харчування, парки, пляжі, палаци та замки для відвідувачів. Крім того, в окремих країнах відновлюються спортивні та публічні заходи, щоправда поки без масових зібрань, і лунають заяви про відкриття кордонів, а обмеження щодо переміщень на великі відстані скасовуються.

Водночас, багато хто з європейців живе зі стриманим оптимізмом. 75% французів очікують другу хвилю захворювання на коронавірус та новий період карантину. Більшість опитаних також висловлюють занепокоєння у зв’язку зі своїми очікуваннями. 76% французів панічно бояться захворіти на COVID-19 або якщо хтось з їхніх близьким заразиться коронавірусом. Соціологи роблять висновок, що рівень побоювання COVID-19 у людей настільки ж сильний, як і на початку оголошення карантину.

Андерс Тегнел / Фото: ALAMY

Настрої населення підтверджують і зміни у статистиці. Зокрема, у Швеції, чий м'який підхід до боротьби з пандемією коронавірус у привернув увагу всього світу, у квітні зареєстрували рекордну кількість смертей за період майже трьох десятиліть – 10 458 випадків. Місцеві активісти також підрахували та оприлюднили на вебсайті Our World in Data дані, згідно з якими впродовж минулого тижня у Швеції виявився найвищий рівень смертності від COVID-19 на душу населення у світі: 6,08 загиблих на мільйон жителів, що вище, ніж у Великій Британії, США та Італії, які мають показники 5,57, 4,28 та 4,11 загиблих відповідно. При цьому представники шведської влади переконують у хибності підходу обчислень. Зокрема, державний епідеміолог Андерс Тегнелл відхилив наведені дані, стверджуючи, що вони «вводять в оману, зосереджуючись на кількості загиблих упродовж одного тижня».

Рішення Швеції залишати відкритими школи, бари та ресторани та надалі дозволяти проводити зібрання до 50 осіб було схвалено багатьма охочими дострокового припинення обмежень. Прихильники стверджують, що країна краще підготовлена, аби уникнути «другої хвилі», оскільки населення, можливо, виробило певний ступінь імунітету. Проте, оскільки сусідні Норвегія, Данія та Фінляндія, які встановили набагато жорсткіші обмеження, втратили набагато менше життів своїх громадян упродовж травня, «шведська стратегія» критикується справедливо. Водночас, результати соціологічних досліджень демонструють довіру громадян шведському уряду: 77 % опитаних Шведським агентством з питань надзвичайних ситуацій підтримують обрану стратегію. Опитуванням встановлено, що населення більше стурбоване впливом пандемії COVID-19 на безробіття, економіку та добробут, аніж наслідками для здоров'я.

Патрік Пелу / Фото: Victoria Pulido, lamontagne.fr

Ознак другої хвилі епідемії коронавірусної хвороби не бачать у Франції. Про це заявив президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції Патрік Пелу. «Математичні моделі надали змогу розрахувати певний підйом (захворювання – ред.) з невеликим піком, який повинен був розпочатися зараз, але насправді ми цього не бачимо. Ми не бачимо наступної другої хвилі», – зазначив він, додавши, що «все менше і менше побоюється прибуття другої хвилі зараження».

Тим не менш, на думку Патріка Пелу, розслаблятися ще занадто рано. «Це не означає, що епідемія припинилася», – сказав він, наголосивши на необхідності продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів і носити маску. Крім того, президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції рекомендує владі збільшити місткість палат інтенсивної терапії за рахунок додаткових реанімаційних ліжок до рівня Німеччини.

Ганс Клюге / Фото: IPTC/JAN

У Всесвітній організації охорони здоров’я також попереджають, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге зауважив, що його «дуже непокоїть», що пік пандемії збігатиметься у часі з іншими сезонними захворюваннями, такими як грип. За його словами, зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я за рахунок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

АЗІЯ: НЕВЖЕ НАШЕСТЯ ПОЧАЛОСЯ?

Більшість населення Китаю позбавлена імунітету, а отже коронавірус може повернутися до цієї країни з другою хвилею. «Ми стоїмо перед великим викликом», – заявив провідний китайський епідеміолог і головний консультант уряду з питань пандемії COVID-19 Чжун Наньшань, зазначивши, що в цьому відношенні ситуація в Китаї не відрізняється від ситуації в інших країнах.

Чжун Наньшань / Фото: Xinhua/Liu Dawei

Влада китайського міста Ухань, який вважається центром пандемії, нещодавно оголосила про негайне тестування на COVID-19 14 мільйонів чоловік упродовж 10 діб – мешканців міста та його передмість. Свої дії влада обґрунтовує появою нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Офіційна версія – завезення вірусної інфекції іноземцями як до Уханю, так і до інших регіонів Китаю.

Утім зростання кількості активних випадків COVID-19 насторожує і свідчить про високу ймовірність початку другої хвилі епідемії. На користь цієї версії грає й той факт, що у Китаї, як і в багатьох інших країнах, ситуація з послабленням карантину сильно залежить від регіону, проте практично всі райони країни вже відкрилися після кількох місяців карантину. Між ними відновлено транспортне сполучення, міста відкрили всі публічні місця і спортивні заклади, дозволили зібрання.

Південна Корея, на відміну від сусіда, прямо заявила про початок другої хвилі епідемії. На початку травня в країні було зафіксовано майже сотня підтверджених та понад 1,5 тисячі непідтверджених нових випадків COVID-19. Джерелом зараження стала 29-річна молода людина нетрадиційної сексуальної орієнтації, яка порушила режим самоізоляції, повернувшись з-за кордону і відвідуючи публічні нічні заклади. Хоча влада Сеула вжила суворих обмежувальних заходів, кількість захворювань почала зростати.

УКРАЇНА ПИЛЬНУЄ І ГОТУЄТЬСЯ

Думку європейських та американських колег поділяють і в Україні. Друга хвиля епідемії коронавірусу в Україні восени може виявитися важчою за першу, переконана доктор медичних наук, професор, завкафедрою інфекційних захворювань НМУ ім. О. Богомольця Ольга Голубовська.

Ольга Голубовська

«Я найбільше на сьогодні побоююся другої хвилі... Друга хвиля, з досвіду минулих епідемій, була завжди важче. Так було при іспанському грипі, при грипі H1N1. Щоправда, ця коронавірусна інфекція – це трохи інше. Тим не менш, ризики є, і нам потрібно бути готовими до осені», – заявила українська інфекціоністка.

На її думку, після цього вірус буде «послаблювати свою агресивність» і циркулювати як штам вірусу грипу. «Зараз значна більшість експертів вважають, що поки не буде великої кількості імунних осіб, загроза зберігається. Поки, звичайно, велика кількість людей вже перехворіла – набагато більше, ніж в офіційній статистиці», – додала лікарка.

Вітчизняні фахівці вважають, що для того, щоб боротьба з другою хвилею коронавірусної інфекції, яка очікується восени, була ефективною, Україні потрібно робити акцент не на обмежувальних заходах, як сьогодні, а на впровадження програм інфекційної безпеки. На їх думку, потрібно більше звертати увагу на впровадження цих програм в соціально критичних місцях – дитячих садках, школах, лікувальних закладах. Для цього у нас буде літо. Друга хвиля коронавірусної інфекції в будь-якому випадку прийде, скоріше за все, восени. І такі кроки були б істотним чинником для зниження рівня захворюваності як на коронавірусну інфекцію, так і на сезонний грип, аденовірусну інфекцію тощо.

ДО ВІРУСНОЇ ЗИМИ ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ ВЛІТКУ

Більшість епідеміологів та науковців прогнозують розвиток ситуації з новим наступом COVID-19 за трьома сценаріями. На думку одного з них, доктора медичних наук, професора педіатрії, завідувача кафедри педіатрії Тбіліського державного медичного університету, медичного директора Центральної дитячої лікарні імені Іашвілі та голови правління Грузинського респіраторного товариства Івана Чхаїдзе, усі три сценарії розвитку ситуації у світі є цілком реальними. Згідно з першим, нинішня хвиля поширення коронавірусу є найвищою і триватиме в згасаючому режимі 18-24 місяці, в середньому близько двох років. Також спостерігатимуться епідеміологічні спалахи, але вже не такі сильні, як на початку епідемії, тобто вже під час наступної хвилі, восени-взимку, кількість інфікованих буде меншою.

Іван Чхаїдзе

За другим сценарієм, друга хвиля епідемії може стати більш потужною, ніж перша. Свою оцінку професор обґрунтовує на основі екстраполяції даних пандемії вірусу грипу у 2009-2010 роках, коли під час першої хвилі кількість летальних випадків обчислювалася десятками, а під час наступної – вдвічі більше.

А згідно з третім сценарієм, коронавірус залишатиметься актуальним протягом двох років, але поширюватися буде вже з набагато меншою інтенсивністю. Потрібно чекати продовження – другої, третьої хвилі й, найголовніше, бути готовими до цього, пам'ятати, що зниження випадків зараження влітку не означає, що вірус більше не повернеться.

Тому попри отриманий досвід та знання в результаті протистояння кризі, вчені достеменно не можуть сказати, яким чином проходитиме друге нашестя коронавірусної інфекції.

З одного боку, набутий досвід і гігієнічні правила надають змогу зменшити кількість заражених; дисциплінованість та відповідальність людей допоможе швидкому виявленню хвороби, а їх усвідомлення проблеми знизить рівень соціальної взаємодії у громаді.

Фото: АА

З іншого боку, науковці вважають, що друга хвиля не призведе до нової повної ізоляції країн. Просто владі доведеться відстежувати стан здоров’я населення, вимірювати температуру на вході в громадські місця, зобов'язати людей носити маски та рукавички в місцях масового скупчення і відстежувати тих, хто мав щільний контакт із виявленими зараженими або підозрюваними носіями коронавірусу за допомогою новітніх технологій.

Такий сценарій буде виправданим доти, допоки інфекція існуватиме, й епідемія затухне, коли людство створить вакцину. Водночас, вакцина, яку прогнозують винайти на початку 2021 року, миттєво не знищить вірус на планеті, тому люди хворітимуть на COVID-19 певний час: місяці, рік, а можливо й роки.

Виходячи з останніх оцінок ризиків, у тому числі зроблених фахівцями вищезгаданого ECDC, країнам потрібно ретельно підготуватися до другої хвилі інфекції та використати всі можливості для зміцнення системи спостереження. Уряди покликані забезпечити адекватний рівень реагування та комунікації, яка є ключовою для того, щоб всі громадяни розуміли: нова хвиля можлива, навіть якщо початкова інфекція буде успішно подолана. Ряд заходів потрібно вживати вже зараз, це просвіта – активна промоція базових правил гігієни, соціального дистанціювання і правильного використання масок. Необхідно збільшити виробництво та імпорт приладів і виробити систему їх справедливого поширення по всій країні, а також ввести систему масового тестування.

Роман Сущенко

Перше фото: АА