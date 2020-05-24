Протести у Гонконзі: поліція розганяє активістів сльозогінним газом

Протести у Гонконзі: поліція розганяє активістів сльозогінним газом

Укрінформ
Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які виступають проти прийняття закону наіцональної безпеки регіону.

Про це повідомляє The Guardian.

«Поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ у натовп людей після того, як тисячі вийшли на вулиці в знак протесту проти надзвичайної заяви Пекіна про введення законів про національну безпеку», - йдеться в повідомленні.

Офіцери ОМОНу, бронетранспортери і водомети були розгорнуті по всьому місту, в тому числі в пекінському відділенні зв'язку перед початком заходу.

Натовпи людей почали мирний марш по Хеннессі-роуд, через 30 хвилин після початку маршу поліція випустила в демонстрантів кілька залпів сльозогінного газу.

«Деякі учасники заворушень напали на співробітників поліції і кидали в них твердими предметами», - заявили в поліції.

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Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю включив до свого порядку денного проект закону «Про вдосконалення правової системи і правозастосовчого механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду». У разі затвердження, закон надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи регіону. Ініціатива центрального уряду країни вже була розкритикована Великою Британією, Канадою та Австралією.

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