У Москві затримали чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку
Про це повідомляє «Інтерфакс».
«Загарбник поводився неадекватно, можливо, перебував під впливом стимулюючих речовин. У процесі спілкування зі співробітниками банку і правоохоронними органами він поводився неадекватно, висував абсурдні суперечливі вимоги», - розповів співрозмовник агентства.
За попередніми даними, однією з причин події стали борги чоловіка по кредитах.
Московський главк Слідчого комітету РФ порушив у зв'язку з даним інцидентом кримінальну справу.
Як повідомлялося раніше, у приміщення Альфа-Банку на Земляному валу у Москві увійшов чоловік у формі кур'єра однієї з мережевих компаній з доставки їжі та заявив, що відділення банку заміновано. Він взяв у заручники 5-6 осіб, які на той час перебували у приміщенні.