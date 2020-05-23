ФБР ідентифікувало підозрюваного у стрілянині на військовій базі США

Федеральне бюро розслідувань США заявляє, що вбитим підозрюваним у нападі на військовій базі в Техасі виявився 20-річний Адам Алім Алсалі.

Про це пише "Радіо Свобода".

У результаті стрілянини постраждав моряк, який працював на контрольно-пропускному пункті, через який нападник намагався пройти. Моряк був поранений, але зміг активувати шлагбаум, не даючи нападникові потрапити на базу.

За даними ФБР, нападника застрелили на місці, а військовий, якого він поранив, зазнав незначних поранень, і після надання медичної допомоги залишив лікарню.

Знайомий зі слідством представник правоохоронних органів США заявив, що Алсалі був уродженцем Сирії та мав громадянство США.

Як повідомляє агентство AP, ФБР аналізує повідомлення в соціальних мережах, слідчі вважають, що нападник висловився на підтримку екстремістських груп, зокрема «Аль-Каїди» на Аравійському півострові.

За даними SITE Intelligence Group, яка здійснює моніторинг активності бойовиків в інтернеті, акаунти в соціальних мережах, що відповідають профілям Алсалі у Twitter, Facebook і WhatsApp, підтримували радикальних клериків і бойовиків.

Раніше в ФБР повідомили, що стрілянина 21 травня "пов’язана з тероризмом".