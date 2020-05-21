У Техасі закрили базу ВМС після повідомлення про стрілянину - ЗМІ
Укрінформ
У США після появи інформації про стрілянину закрили базу Військово-морських сил у Корпус-Крісті, що у штаті Техас.
Про це повідомляє місцевий телеканал KSAT.
«Базу ВМС у Корпус-Крісті закрили через інформацію про «активного стрілка» в районі», - йдеться у повідомленні.
На базі повідомили про озброєного чоловіка біля північного термінала бази.
Наразі невідомо, чи є поранені або загиблі.
Пізніше з'явилося повідомлення, що стрілка нейтралізували.
На місці події знаходяться NCIS та місцеві правоохоронці.