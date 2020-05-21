У Техасі закрили базу ВМС після повідомлення про стрілянину - ЗМІ

У Техасі закрили базу ВМС після повідомлення про стрілянину - ЗМІ

Укрінформ
У США після появи інформації про стрілянину закрили базу Військово-морських сил у Корпус-Крісті, що у штаті Техас.

Про це повідомляє місцевий телеканал KSAT.

«Базу ВМС у Корпус-Крісті закрили через інформацію про «активного стрілка» в районі», - йдеться у повідомленні.

На базі повідомили про озброєного чоловіка біля північного термінала бази.

Наразі невідомо, чи є поранені або загиблі.

Пізніше з'явилося повідомлення, що стрілка нейтралізували.

На місці події знаходяться NCIS та місцеві правоохоронці. 

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