Стрілянину на базі ВМС у Техасі розслідують як теракт

ФБР розслідує вчорашню стрілянину на базі ВМС США у Корпус-Крісті, що у штаті Техас, як теракт.

Про це заявила співробітниця американського відомства Ліа Грівс, передає ABC News.

«Ми вирішили, що інцидент на базі ВМС у Корпус-Крісті буде розслідуватися як теракт», - сказала вона.

Як повідомляє телеканал, в результаті стрілянини був поранений охоронець. Проте вже за декілька годин він залишив лікарню.

За словами співрозмовників, підозрюваного у нападі Адама Алсахлі застрелили після того, як він відкрив вогонь.

Однак, наразі правоохоронці розшукують ще одну людину, що може бути пов’язана зі стріляниною на базі ВМС.

Як повідомлялося, вчора вранці у США після появи інформації про стрілянину закрили базу Військово-морських сил у Корпус-Крісті, що у штаті Техас.

Фото: АВС