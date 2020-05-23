У Москві невідомий захопив заручників у відділенні банку

Невідомий захопив у заручники кількох людей у ​​відділенні банку на Земляному валу у Москві.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«У відділення комерційного банку на Земляному валу увійшов відвідувач і став погрожувати вибухом. Він наказав заблокувати двері до відділення і силою утримує там кількох співробітників», - сказав співрозмовник агентства.

За його інформацією, на місці перебуває поліція, готуються переговори. Під час спроби захоплення спрацювала сигналізація.

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За даними російських ЗМІ, злочинець взяв у заручники 5-6 осіб у відділенні «Альфа банку». Є інформація, що заручників захопив чоловік у костюмі кур'єра Delivery Club і з фірмовим рюкзаком компанії.