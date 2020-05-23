Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 5,3 мільйона

Станом на суботу, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. У світі підтверджені 5 306 928 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Worldometer.

При цьому, одужали від хвороби 2 160 530 осіб в усьому світі.

США продовжують лідирувати за кількістю хворих коронавірусною хворобою (1 645 353 осіб). На другому місці Бразилія (332 382 пацієнтів з Covid-19). На третє місце опустилася РФ (326 448).

За кількістю жертв хвороби лідирують США (97 655), Велика Британія (36 393) та Італія (32 616).