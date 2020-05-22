У Франції за телефонні розмови під час руху забиратимуть водійські права

Французьких водіїв за використання мобільного телефону під час руху не лише штрафуватимуть, а й позбавлятимуть прав на 72 години, а в окремих випадках терміном від 6 місяців до року.

Відповідний урядовий декрет № 2020-605 від 18 травня 2020 року набув чинності напередодні, пише французьке видання Actu17.

"Уряд щойно змінив положення законодавства щодо використання телефону під час руху. Правопорушення може бути покаране більш суворо в окремих випадках, починаючи з четверга. Відтепер порушника штрафують за користування мобільним телефоном, його водійські права можуть бути вилученими як запобіжний захід на термін до 72 годин і більше, якщо він одночасно є винуватцем більш важких правопорушень", - пише видання.

Згідно з новими положеннями, упродовж триденного обмежувального періоду префект має повноваження видати наказ про припинення дії посвідчення водія терміном від 6 місяців до 1 року у випадку дорожньо-транспортної пригоди, яка спричинила смерть людини або заподіяла їй тілесні ушкодження.

За використання телефону під час водіння авто порушник повинен буде сплатити штраф у розмірі 135 євро, а у його водійському посвідченні буде нараховано 3 штрафні бали.

Французьке видання наводить перелік із 10 правопорушень, які в поєднанні з використанням телефону в руці можуть призвести до відкликання посвідчення водія. Це зокрема, пересування у крайньому правому ряду проїжджої частини; маневрування або зрушення з місця авто без попереджувальних світлових сигналів, недотримання безпечних відстаней між транспортними засобами; перетинання або перекриття суцільних ліній дорожньої розмітки; недотримання абсолютної зупинки перед червоним, постійним або миготливим світлом світлофора; проїзд перехресть на постійне жовте світло світлофора; порушення обмежень швидкості. Крім того, жорстко каратимуть за безпідставне різке гальмування, порушення правил обгону, ігнорування пріоритетного права проїзду на зупинках та автошляхах, а також за порушення на пішохідних переходах.

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