Коронавірус у Білорусі: за добу знову підтвердили понад 900 випадків

У Білорусі зареєстровували вже 34 303 випадки коронавірусної хвороби СOVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі станом на 22 травня - 34 303 випадки COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 932 нові випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни помер 190 пацієнт, водночас одужали і виписані 12 833 осіб.

Зазначається, що загалом у Білорусі проведено 419 004 тести.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня в світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.

Фото: TUT.BY