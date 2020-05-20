У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

Військово-транспортний вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в Підмосков'ї, екіпаж загинув.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

Аварія сталася за 20 кілометрів від міста Клин близько 20:00 під час виконання навчально-тренувального польоту. Вертоліт здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості.

Транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 вважається одним з найбільш масових вертольотів у Збройних силах Росії. Екіпаж - три людини.