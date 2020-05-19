Віцепрезидент Південного Судану захворів на COVID-19

У віцепрезидента Південного Судану Рієка Мачара підтвердили COVID-19, політик перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє ВВС.

«Віцепрезидент Південного Судану Рієк Мачар, який входив до складу робочої групи з питань боротьби з коронавірусом, перебуває на самоізоляції після підтвердження позитивного результату тесту на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Оскільки кілька інших членів цільової групи з питань боротьби з коронавірусом у країні також були заражені, на себе їхню роботу взяла нова команда.

Дружина віцепрезидента, яка є міністром оборони країни, деякі їхні охоронці, а також інші співробітники теж заразилися COVID-19.

Читайте також: У Гані працівник рибзаводу заразив коронавірусом понад пів тисячі колег

На сьогодні у Південному Судані зареєстровано 236 випадків захворювання на коронавірус і чотири летальні випадки.