Грузія проведе восени парламентські вибори попри коронавірус

Уряд Грузії докладає всіх зусиль, щоб восени провести парламентські вибори, незважаючи на загрозу коронавірусу COVID-19 і його негативний вплив на економіку.

Про це заявив прем'єр-міністр Георгій Гахарія на брифінгу в Тбілісі, повідомляє Грузія Online.

"Ми сьогодні повністю мобілізовані для перемоги над COVID-19, відновлення економіки і проведення майбутніх парламентських виборів у спокійній обстановці", - сказав Гахаія, додавши, що опозиція зі свого боку намагається використовувати критичний для країни період у своїх "вузьких політичних та особистих" інтересах.

Також прем'єр Грузії відповів на запитання про помилування президентом Саломе Зурабішвілі засуджених раніше колишнього мера Тбілісі Гігі Угулави і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі. "Для мене дуже важко, коли людина, яка брала участь у штурмі будівлі парламенту (Окруашвілі - ред.) і людина, яка вкрала з бюджету 50 млн ларі (Угулава - ред.) заслуговують на помилування тільки тому, що вони - опозиційні політики, але помилування ув'язнених - це компетенція президента", - сказав Гахарія.

Він додав, що грузинський народ мудрий і зробить свій правильний вибір на парламентських виборах цієї осені.