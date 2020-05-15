Президент Грузії помилувала двох опозиціонерів, яких вимагали звільнити США та ЄС

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі помилувала двох опозиційних діячів, ув'язнення яких на Заході називали політично мотивованим.

Про це повідомляє портал Новости-Грузия.

«Президент Грузії Саломе Зурабішвілі помилувала колишнього міністра оборони країни, опозиційного політика Іраклія Окруашвілі, а також лідера партії «Європейська Грузія», ексмера Тбілісі Гігі Угулава», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, звільнити цих двох політиків вимагав весь опозиційний спектр Грузії. Про ознаки політично мотивованого судового переслідування у справах Угулава й Окруашвілі прямо говорили в США та ЄС. А з Європарламенту лунали заяви про те, що Грузія може залишитися без значної фінансової допомоги, виділеної Євросоюзом на боротьбу з COVID-19, якщо влада не виконає всіх своїх зобов'язань за досягнутим 8 березня меморандумом - відмови від використання судової системи в політичних цілях і реформи виборчого законодавства.

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Оголошуючи про помилування, Зурабішвілі заявила, що не визнає політв'язнями ні Окруашвілі, ні Угулава. Водночас вона наголосила, що хоче, аби всі з розумінням поставилися до її рішення і врахували, що воно прийняте, виходячи з інтересів країни.

Раніше обидва опозиціонери офіційно звернулися до президента Грузії з клопотанням про помилування. Окруашвілі, який є засновником руху «Переможна Грузія», проходив у справі про події «ночі Гаврилова» 20 червня 2019 року. Тоді влада розігнала мітинг на проспекті Руставелі, в якому брали участь більше 7 тисяч осіб. Окруашвілі затримали 25 липня. 13 квітня цього року Тбіліський міський суд визнав його винним і засудив до 5 років позбавлення волі.

Щодо Гігі Угулава, то 10 лютого верховний суд Грузії виніс йому вирок у справі про розтрату коштів із фонду розвитку Тбілісі, коли він був мером столиці, засудивши на 3 роки і 2 місяці позбавлення волі.