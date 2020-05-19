У Китаї стався землетрус, є жертви

У Китаї внаслідок землетрусу магнітудою 5,0 у південно-західній провінції Юнань загинули щонайменше четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.

Про це повідомляє АР.

«За даними Центру мереж з питань сейсмології Китаю, землетрус магнітудою 5,0 на південному заході Китаю забрав життя 4 людей, поранено ще 23», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через поштовхи щонайменше один будинок обвалився.

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 8 км.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Японії сталися два землетруси. Перший - магнітудою 5,1 поблизу міста Намі, другий - магнітудою 5,3. Епіцентр зафіксований на глибині 10 км за 19 км від міста Хотаки. Інформації про завдану шкоду або постраждалих внаслідок двох землетрусів наразі немає.

Фото: AFP