У світі зареєстрували майже 4,9 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 19 травня у світі в цілому зафіксовано майже 4,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, включаючи понад 320 тисяч летальних.

Відповідні дані оприлюднює Worldometer.

Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 550 294), Російська Федерація (290 678) та Іспанія (278 188).

Кількість нових випадків коронавірусу в Західній Європі поступово зменшується.

В Україні ж станом на ранок 19 травня виявлено 18 616 хворих, 535 пацієнтів померли, а 5276 – одужали.