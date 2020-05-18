Біля Ємена британське судно безуспішно атакували пірати

Біля Ємена британське судно безуспішно атакували пірати

Укрінформ
Британське торгове судно зазнало нападу морських піратів у Аденській затоці поблизу узбережжя Ємена.

Про це Xinhua розповів капітан Насер Авлакі з Берегової охорони Ємена.

“Британське судно спіткала спроба нападу піратів у 80 милях від найближчої точки суходолу поблизу південного узбережжя країни”, - сказав Авлакі. 

За його словами, інцидент трапився “у зоні, розташованій далеко від юрисдикції Берегової охорони Ємена” навпроти портового міста Мукала.

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Про жодні обставини нападу, жертв чи постраждалих наразі не повідомляється. 

Нагадаємо: Ємен з кінця 2014 року страждає від громадянської війни та викликаної нею нестабільності. Для боротьби із сучасним піратством поблизу узбережжя країни патрулюють військові судна міжнародної коаліції.

Фото: АА

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