Біля Ємена британське судно безуспішно атакували пірати

Британське торгове судно зазнало нападу морських піратів у Аденській затоці поблизу узбережжя Ємена.

Про це Xinhua розповів капітан Насер Авлакі з Берегової охорони Ємена.

“Британське судно спіткала спроба нападу піратів у 80 милях від найближчої точки суходолу поблизу південного узбережжя країни”, - сказав Авлакі.

За його словами, інцидент трапився “у зоні, розташованій далеко від юрисдикції Берегової охорони Ємена” навпроти портового міста Мукала.

Про жодні обставини нападу, жертв чи постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо: Ємен з кінця 2014 року страждає від громадянської війни та викликаної нею нестабільності. Для боротьби із сучасним піратством поблизу узбережжя країни патрулюють військові судна міжнародної коаліції.

Фото: АА