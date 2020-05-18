У Непалі зафіксували перші дві смерті від COVID-19

У Непалі виявлено перші дві випадки смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє Kathmandu Post.

"Через день після першої підтвердженої смерті від коронавірусу в Непалі міністр охорони здоров’я країни повідомив про другий летальний випадок — смерть 25-річного чоловіка з Банке", - йдеться в повідомленні.

Молодий чоловік помер у неділю зранку, перед тим у нього виявився позитивний тест на COVID-19. У чоловіка була висока температура і діарея, він перебував на карантині. До Непалу померлий повернувся, як повідомляється, 12 травня.

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Нагадаємо: у суботу, 16 травня, першою жертвою коронавірусу в цій гімалайській країні стала 29-річна жінка.

Загалом у Непалі підтверджено коронавірус наразі у 292 людей.