У Канаді розбився військовий акробатичний літак

Літак пілотажної групи Королівських військово-повітряних сил Канади “Snowbirds” зазнав катастрофи на заході країни, пілот загинув.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

У канадському міноборони повідомили, що унаслідок аварії загинув пілот літак, а його пасажир отримав серйозні травми.

Зазначається, що літак впав незабаром після злету з аеропорту міста Камлупс, що у тихоокеанській провінції Британська Колумбія. Він розбився та загорівся на ґанку приватного житлового будинку.

На місці інциденту вже працює спеціальна команда, яка має встановити його причину.

Пілотажна група ВПС Канади мала провести показові польоти над Камлупсом, однак через погану погоду скасувала їх.

Зауважимо, що це вже не перший авіаційний інцидент із командою “Snowbirds” протягом останнього часу. У жовтні минулого року один із літаків розбився в США під час авіашоу. Пілот тоді встиг катапультуватися й не постраждав. Зазвичай команда виступає групою з 9 літаків й тримає ще два запасних. Загалом же з часу заснування пілотажної групи майже півстоліття тому, загинуло восьмеро пілотів й один пасажир.