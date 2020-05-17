Колишнього китайського посла в Україні знайшли мертвим
Укрінформ
У неділю, 17 травня, в Ізраїлі був знайдений мертвим у своєму ліжку посол Китаю Ду Вей. Раніше він чотири роки був послом Китаю в Україні.
Про це повідомляє CNN.
"Посол Китайської Народної Республіки в Ізраїлі 57-річний Ду Вей був знайдений зранку у неділю мертвим у власній резиденції в Герцлії", - йдеться в повідомленні.
Дипломата виявили мертвим у ліжку.
Поліція працює біля резиденції, проте правоохоронці поки не дають коментарів. Причина смерті посла не повідомляється. Проте смерть не трактують як підозрілу.
Ду Вей став послом в Ізраїлі на початку 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він 4 роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.