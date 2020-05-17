Колишнього китайського посла в Україні знайшли мертвим

У неділю, 17 травня, в Ізраїлі був знайдений мертвим у своєму ліжку посол Китаю Ду Вей. Раніше він чотири роки був послом Китаю в Україні.

Про це повідомляє CNN.

"Посол Китайської Народної Республіки в Ізраїлі 57-річний Ду Вей був знайдений зранку у неділю мертвим у власній резиденції в Герцлії", - йдеться в повідомленні.

Дипломата виявили мертвим у ліжку.

Поліція працює біля резиденції, проте правоохоронці поки не дають коментарів. Причина смерті посла не повідомляється. Проте смерть не трактують як підозрілу.

Ду Вей став послом в Ізраїлі на початку 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він 4 роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.