У Сараєві протестували проти вшанування нацистських колаборантів у Другій світовій
Про це інформує Радіо Свобода.
"Тисячі боснійців вийшли на акцію протесту проти церемонії, яка проходила в столиці країни Сараєво, з метою вшанування нацистських колаборантів та мирних жителів, убитих комуністичними партизанами наприкінці Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.
Католицькі церкви Боснії та Герцеговини та Хорватії, попри широкий резонанс, влаштували поминальну службу у Сараєві.
За декілька сотень метрів від собору, де відбувалася церемонія, натовп із кількох тисяч протестувальників перекрив рух транспорту.
Нагадаємо: церемонія, яка зазвичай проводиться щороку біля австрійського міста Бляйбург, цьогоріч була скасована через пандемію коронавірусу. Боснійська та хорватська церкви організовують цей захід під егідою парламенту Хорватії, який у 2016 році запровадив державне фінансування заходу.
Фото: RFE/RL