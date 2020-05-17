У Сараєві протестували проти вшанування нацистських колаборантів у Другій світовій

Тисячі боснійців влаштували у столиці країни Сараєво акцію протесту проти вшанування нацистських колаборантів та цивільних громадян, убитих комуністичними партизанами наприкінці Другої світової війни.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Тисячі боснійців вийшли на акцію протесту проти церемонії, яка проходила в столиці країни Сараєво, з метою вшанування нацистських колаборантів та мирних жителів, убитих комуністичними партизанами наприкінці Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Католицькі церкви Боснії та Герцеговини та Хорватії, попри широкий резонанс, влаштували поминальну службу у Сараєві.

За декілька сотень метрів від собору, де відбувалася церемонія, натовп із кількох тисяч протестувальників перекрив рух транспорту.

Нагадаємо: церемонія, яка зазвичай проводиться щороку біля австрійського міста Бляйбург, цьогоріч була скасована через пандемію коронавірусу. Боснійська та хорватська церкви організовують цей захід під егідою парламенту Хорватії, який у 2016 році запровадив державне фінансування заходу.

Фото: RFE/RL