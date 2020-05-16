В Італії - найменша кількість смертей від COVID-19 з початку карантину

В Італії значно знизився добовий показник смертності серед хворих на коронавірусну хворобу, але кількість нових випадків захворювання дещо зросла.

Про це повідомляє La Repubblica.

"153 летальні випадки - найменше число з початку карантину. Після понад двох драматичних місяців кількість загиблих досягла найнижчого рівня, починаючи з неділі, 8 березня, дня напередодні запровадження карантину в країні", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 8 березня щоденна кількість летальних випадків не падала нижче 170, а пік смертності (969 смертей) припав на 27 березня. Загалом в Італії унаслідок пандемії коронавірусу вже померли 31 763 людини.

Кількість вилікуваних пацієнтів досягла 122 810. Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусною хворобою, в Італії складає 224 760.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 травня у світі зафіксовано 4 681 662 випадки коронавірусної хвороби, 1 790 568 людиней одужали від недуги, 310 616 померли.

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