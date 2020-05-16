У Білорусі зростає кількість хворих на COVID-19 – за добу понад 900 випадків

У Білорусі зареєстровано 951 новий випадок коронавірусної хвороби протягом останньої доби, 4 людини померли від недуги.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані білоруського МОЗ.

"У Білорусі, станом на 16 травня, зареєстровано 28 681 особу з позитивним тестом на COVID-19, приріст протягом доби - 951", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одужали та виписані з лікарень 9 498 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення коронавірусної хвороби на території країни померли 160 пацієнтів, з яких 4 людини протягом останньої доби.

Всього у Білорусі наразі здійснено 335 тисяч 57 тестів на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.

фото: ТUT.by