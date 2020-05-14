Жителі прикордонних районів і далі їздитимуть до Білорусі за внутрішніми паспортами – МЗС

Для громадян України - жителів прикордонних районів залишається чинним режим поїздок у Білорусь за внутрішніми паспортами і після 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що, згідно з рішенням уряду, з 1 вересня 2020 року виїзд громадян України в Республіку Білорусь буде здійснюватися із закордонними паспортами.

«Для громадян України - жителів прикордонних районів України залишається чинним режим поїздок в Республіку Білорусь по внутрішніх паспортах та свідоцтвах про народження (для осіб віком до 18 років) відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах, від 12 грудня 1998 року», - йдеться у повідомленні.

У МЗС також зазначили, що заплановані зміни режиму поїздок не стосуються громадян Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, на засіданні 13 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість перетину кордону з цією країною за паспортом громадянина України.

Згідно з угодою від 2009 року, українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.