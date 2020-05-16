Трамп заявив про розробку ракети у 17 разів швидшої від існуючих

У США активно йде розробка нової ракети, яка стане найшвидшою у світі. Вона досягатиме у 17 разів більшої швидкості, аніж існуючі ракети.

Про це пише The Hill.

"Ми розробляємо, як я її називаю, супер-пупер ракету. І я чув, що вона у 17 разів швидша, ніж ті, що є зараз", - сказав Трамп, презентуючи розробку у Білому домі.

Трамп зробив заяву в той момент, коли у Білому домі представляли офіційний прапор Космічних сил США, новітнього підрозділу американських збройних сил.

"Космос це майбутнє, як з точки зору захисту, так і нападу, й багато чого іншого. І з того, що я чую, і на основі наявних звітів, ми зараз лідер у дослідженні космосу", - сказав Трамп.