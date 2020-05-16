Грузія планує скасувати надзвичайний стан 22 травня

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що 22 травня в країні буде скасовано надзвичайний стан, запроваджений для боротьби з COVID-19.

Про це він заявив на засіданні уряду, передає Перший канал Грузії.

«Після глибокого аналізу епідеміологічної ситуації, уряд Грузії ухвалив не звертатися після 22 травня до президента і парламенту з метою продовження терміну дії надзвичайного стану», - повідомив Гахарія.

Утім, зауважив він, це не означає, що запроваджені раніше обмеження буде знято повністю.

«Частина обмежень, які необхідні на думку епідеміологів, щоб зберегти високий рівень контролю над наявними ризиками, обов'язково залишаться чинними», - додав Гахарія.

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Як повідомлялося, надзвичайний стан у Грузії оголосили 21 березня у зв'язку з епідемією коронавірусу, потім його було продовжено.

Загалом у Грузії зафіксовано 671 випадок COVID-19, з них 12 летальних. Уже одужали 393 пацієнти.