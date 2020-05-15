Франція потребує до 80 тисяч сезонних робітників

Франція потребує від 45 до 80 тисяч сезонних працівників для аграрного сектору.

Про такий обсяг ринку праці тимчасових сільгоспвиробників повідомляє французький телеканал BFMTV.

"Тиждень тому Міністерство сільського господарства оголосило, що відкриє французькі кордони для європейських працівників, які готові простягнути руку (допомоги – ред.) французьким виробникам. Сільськогосподарські організації потребують цього упродовж тижнів, оскільки їхні потреби (в робочій силі) зростуть до кінця травня, з 45 000 сезонних працівників до необхідних 80 000", - повідомляє телеканал.

Згідно з даними ЗМІ, єдиною умовою французького уряду для працевлаштування сезонних працівників має бути офіційна трудова угода. "Для них не передбачається ніякого карантину чи тестів (на СOVID-19 – ред.) по прибуттю. Працівники, які є резидентами країн поза межами Шенгенської зони, також підпадають під це виключення", - зазначили в уряді.

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Найбільше попит на сезонну робочу силу спостерігається у районах з високою концентрацією господарств, де виробництво є більш однорідним. За словами генерального секретаря Асоціації торгівлі фруктами та овочами Interfel Даніеля Совейтре особливо дефіцит додаткових "робочих рук" відчувається на виноградниках. "Мої колеги, які наприклад, обробляють виноградну лозу, і які експлуатують загалом 80 000 гектарів у департаменті одночасно, мають перевантаження на обрізку, тощо. І їм не вистачає людей, яких можна мобілізувати, щоб допомогти всім", - пояснює він. На думку представника Interfel, брак працівників почав відчуватися десятиліття тому, коли ситуація із зайнятістю покращувалася у Франції, а сільгоспвиробники мали можливість підписувати постійні контракти, а не покладатися на сезонні місії, тож з часом наша робота зацікавила людей з інших країн Європи чи Магребу. "Іспанці, португальці, марокканці, а згодом румуни та болгари приїздили до нас", - зазначив він, додавши, що місцеві фермери віддають перевагу іноземних працівникам, оскільки вони більш продуктивні на відміну від французів.

Його слова підтверджує віцепрезидент Французької палати сільгоспвиробників регіону Прованс-Альпи-Кот д’Азюр Ален Бернар. "Один фермер розповів мені, що місцеві працівники важко збирають 6 кілограмів полуниці на годину, у той час, коли його колега з Тунісу за цей час збирає 18 кілограмів", - сказав він.

Французькі сільгоспвиробники створили онлайн платформу Des bras pour ton assiette для підбору персоналу з сезонних робіт, де охочі можуть відшукати роботу.