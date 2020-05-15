Тайфун накрив Філіппіни під час карантину - понад 140 тисяч евакуйованих

Через тайфун «Вонгфонг» на Філіппінах влада евакуювала понад 140 тисяч людей на тлі пандемії COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

«Шторм обрушився, коли десятки мільйонів філіппінців сховалися вдома через коронавірус, однак, щонайменше 141 700 осіб змушені були тікати через сильний шторм», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тайфун, що накрив філіппінський острів Самар, супроводжувався сильним вітром та дощами.

Основною проблемою є те, що велика кількість місць, що зазвичай використовувалася як притулки для постраждалих від штормів, тайфунів та інших складних погодних умов, були перетворені на місця карантину для людей, у яких підозрюють коронавірус.

Крім того, люди повинні тримати соціальну дистанцію.

Влада заявила, що вони організують роботу притулків для евакуйованих, надаватимуть маски людям, які їх не мають, і намагатимуться тримати родини у групі разом.

«Ми повинні носити маски і тримати дистанцію постійно. Їх важко примусити, тому що вони (евакуйовані – ред.) піддаються стресу. Але ми робимо все можливе», - заявив місцевий офіцер поліції Карліто Абріз.

Як зазначається, центральний регіон, на який обрушився шторм, не є однією з гарячих точок спалаху COVID-19 на Філіппінах, де було зареєстровано 11 876 заражених та 790 загиблих.

За прогнозами, тайфун пронесеться поблизу столиці Маніли пізніше у п'ятницю або на початку суботи.

Як повідомляли ЗМІ, спочатку тайфун отримав назву "Амбо". У вівторок увечері, 12 травня, він перетворився з тропічної депресії в тропічний шторм. Тоді ж стихія отримала міжнародну назву "Вонгфонг".

Фото: Rhaydz B. Barcia/Rappler