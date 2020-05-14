На Філіпінах вирує тайфун "Амбо" - швидкість вітру до 180 кілометрів на годину
Про це повідомляє місцевий телеканал ABS-CBN.
«Тайфун «Амбо» вдарив по Філіппінах у четвер сильними зливам й потужними поривами вітру», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що десятки тисяч людей потребують евакуації.
За даними телеканалу, пориви вітру під час першого шторму року становили між 150 й 180 кілометрів за годину.
Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін закликали при евакуації дотримуватися дистанції в один метр, аби уникнути зараження захворюванням на коронавірус.
Близько 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої домівки в Північному Самарі, що з березня знаходиться на карантині через спалах коронавірусу.
Очікується, що тайфун залишить Філіппіни між наступними понеділком і вівторком.
Фото Newsweek