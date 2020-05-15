У Штатах 108-річна жінка, яка пережила "іспанку", одужала від COVID-19

В американському штаті Нью-Джерсі 108-річна Сільвія Голдшолл, яка пережила іспанський грип у 1918 році, одужала від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

«Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на пресконференції в четвер заявив, що Голдшолл, яка живе в будинку для літніх в Аллендейлі, штат Нью-Джерсі, повністю одужала від коронавірусу після того, як їй було поставлено діагноз минулого місяця», - йдеться у повідомленні.

Це, ймовірно, зробило її найстарішою людиною в штаті, яка одужала від вірусу.

Як зазначається, Голдшолл було 7 років, коли у світі поширився іспанський грип, яким заразилися 500 млн людей або чверть тогочасного населення. Хвороба зачепила і її.

«Я пережила все, тому що вирішила вижити», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, раніше вилікувалася після захворювання на COVID-19 113-річна громадянка Іспанії Марія Браньяс.

Станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 осіб одужали.

Фото: Northjersey.com