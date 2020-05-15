Заміський клуб Трампа у Флориді відновлює роботу

Заміський клуб президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді цими вихідними відкриється для гостей.

Про це повідомляє CNN.

«Курорт президента Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида повідомив членам клубу про часткове відкриття у ці вихідні, гостям потрібно буде дотримуватися правил соціальної дистанції», - йдеться у повідомленні.

В електронному листі учасникам клубу говориться, що основний будинок, де зазвичай зупиняється президент США, буде закритий. А пляжний клуб відкриється згідно з новими рекомендаціями до 28 червня.

Зазначається, що гості зможуть розміститися у пляжному будинку.

У клубі зазначили, що обстановка в клубі сприятиме соціальному дистанціюванню. Зокрема шезлонги та столики будуть розташовані на відстані близько двох метрів, а персонал проводитиме посилені прибирання.

Поки не відомо, чи повернеться Трамп до свого клубу до закінчення сезону. Зазвичай він відвідує його у зимові місяці.

Востаннє він відвідував Мар-а-Лаго на початку березня перед пандемією коронавірусу в США.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 одужали.

У США зафіксували 1 457 593 хворих, з яких 86 912 осіб померли, 318 027 одужали. За минулу добу в США зареєстрували більш як 27 тисяч нових випадків захворювання.

Фото: CNN.