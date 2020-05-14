Європарламент ухвалив угоди про реадмісію та візовий режим з Білоруссю

Європейський парламент на пленарному засіданні середу ввечері ухвалив дві угоди з Республікою Білорусь – про спрощення візового режиму та про реадмісію.

Текст рішення оприлюднено на сайті Європарламенту.

«Угода між Європейським Союзом та Республікою Білорусь із спрощення процедури оформлення віз має на меті спрощення, на основі взаємності, процедури оформлення віз для перебування не більше 90 днів у будь-який період у 180 днів для громадян Євросоюзу і Білорусі», - йдеться у документі.

Згідно з Угодою, рішення щодо поданих заявок на оформлення візи мають прийматися протягом не ніж 10 днів з моменту звернення до консульської установи, проте передбачено можливість продовження цього терміну до 30 календарних днів, якщо візова справа потребує додаткового вивчення.

Водночас спрощується вимога щодо аргументації необхідності здійснення такої поїздки, а також умови для оформлення довготермінових багаторазових віз на період від 1 до 5 років для визначених категорій громадян, включаючи науковців, спортсменів, журналістів, учасників культурних обмінів та інших.

Встановлюється фіксований збір за оформлення візи для громадян Євросоюзу і для Білорусі в обсязі 35 євро. Проте певні категорії громадян - діти до 12 років, непрацездатні особи, близькі родичи, члени офіційних делегацій – позбавляються необхідності оплачувати оформлення візи.

Як наголошується, угода про спрощення оформлення віз між ЄС і Білоруссю прийнята на основі рішень саміту Східного партнерства від 7 травня 2009 року, під час якого було прийнято політичне рішення щодо лібералізації візового режиму з країнами-партнерами.

Переговори між ЄС і Білоруссю щодо укладення угоди про спрощення оформлення віз були офіційно започатковані 30 січня 2014 року і завершилися формальним парафуванням угоди після завершення переговорів 17 червня 2019 року.

Європейський парламент також ухвалив Угоду про реадмісію між ЄС та Республікою Білорусь, переговори щодо укладення якої тривали з 2014 року та завершилися у червні 2019 року. Угода передбачає механізми взаємного повернення осіб, які перебувають на території сторін без належного дозволу.