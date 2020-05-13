Коронавірус зафіксували у всіх країнах Африки

Перший випадок коронавірусу виявили в Королівстві Лесото - останній країні Африканського континенту, яку до сьогодні пандемія Covid-19 обходила стороною.

Про це повідомляє AP.

"Крихітне королівство Лесото у Південній Африці у середу підтвердило свій перший випадок COVID-19, що робить його останньою африканською країною, в якій зафіксували цю хворобу", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, усі 54 країни Африканського континенту підтвердили випадки захворювання Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я Лесото заявило, що людина, яка нещодавно повернулася до країни, дала позитивний тест, але не виявляла при цьому ознак хвороби.

Коронавірус повільно поширюється в Африці, але кількість випадків зростає по всьому континенту. За даними африканських центрів контролю та профілактики захворювань на континенті вже було підтверджено понад 69 500 випадків коронавірусної хвороби, понад 2 400 людей вже померли внаслідок недуги.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них 292 893 особи померли, 1 602 443 – одужали.

Фото: ЕРА